Breed verzet in Gilze en Rijen tegen plan vliegbasis: ‘Wij zijn het afvoerputje van Defensie’

Rotonde Vijfeiken­weg en Nassaulaan in Rijen stapje dichterbij

10:43 RIJEN - Er is brede steun in de gemeenteraad voor de aanleg van een nieuwe rotonde op de kruising van de Vijfeikenweg (N631) met de Nassaulaan in Rijen, zo bleek dinsdagavond tijdens een vergadering van de Raadscommissie Ruimte in Rijen. De gemeente trekt 175.000 euro uit voor dit project en betaalt hiermee de helft van de kosten. De rest komt voor rekening van de provincie Noord-Brabant.