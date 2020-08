Bredase buschauffeur (63) schuldig aan dodelijk ongeluk Werkendam, 'Hij had nogmaals moeten kijken’

Bier drinken en een lesje historie gaan in Lage Zwaluwe prima samen

11:32 LAGE ZWALUWE - Een biertje drinken en tegelijkertijd wat leren over de Biesbosch in oorlogstijd. Wie bij eetcafé Hier is ‘t in Lage Zwaluwe een flesje Dolle Dinsdag bestelt, krijgt ook een interactieve geschiedenisles. 'Gebrouwen ter ere van 75 jaar vrijheid' prijkt er op het etiket van het speciale biertje dat de toepasselijke naam Dolle Dinsdag draagt.