Bredanaars met cocaïne op zak wilden 'een feestje vieren, kerel'

video 'Kermis moet weer een volksfeest worden in Oosterhout'

6:45 OOSTERHOUT - De Oosterhoutse kermis moet terug naar het centrum van de stad. Liefst al in 2018. In plaats van een lange sliert met attracties van de Heuvel naar Slotjesveld, zouden er vier kermislocaties op pleinen in de binnenstad moeten komen. Op de Markt, het Basiliekplein, de Heuvel en de Schapendries. Dat idee van raadslid Peter de Laat, de horeca, de winkeliers en de kermisexploitanten krijgt steeds meer voeten aan de grond.