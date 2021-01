Bredanaar onder invloed van drugs achter het stuur

De politie kreeg in eerste instantie een melding van onwelwording. De man zou met zijn auto op de vluchtstrook staan. Het bleek echter al snel dat de man onder invloed was van GHB. Hierop is hij aangehouden.

In zijn auto lag ook nog een boksbeugel, deze is in beslag genomen. De man bleek ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De verdachte is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek, waarna hij enkele uren later werd vrijgelaten met een proces-verbaal op zak.