Bredaas duo probeert betaalautomaat in Gilze open te breken

Wings & Wheels Gil­ze-Rij­en wederom spectacu­lair

8:06 GILZE- Ergens in het buitengebied van Gilze, zaterdagochtend. Een man met een keukentrapje loopt over een zandpad terwijl er toch in de verste verte geen lampje in de buurt is om te vervangen. De verrekijker op zijn buik verraadt zijn missie: vliegtuigspotten. Daar leent deze dag zich perfect voor. Bij gelegenheid van Classic Wings & Wheels op vliegbasis Gilze-Rijen, vliegt hier deze dag een keur aan oude (militaire) vliegtuigen voorbij.