Breda Barst zit Kaai Live in Oosterhout dwars

Het popfestival Kaai Live in Oosterhout kende deze zondag een lastige start. Concurrentie uit Breda was de grote boosdoener.

Alles klopte: de locatie, de bands, het weer, maar de gehoopte achthonderd bezoekers bleven beperkt tot een kwart van dat aantal. ,,Grote boosdoener is waarschijnlijk Breda Barst, het gratis popfestival in het Valkenberg", vermoedde Kaai-organisator Mark Graveleyn.

Sfeer uitstekend

,,Ik denk dat we daar gewoon te veel concurrentie van hebben. Want verder krijgen we eigenlijk alleen maar complimenten over hoe we het hier hebben opgezet. Niet alleen het publiek, ook de bandleden zijn vol lof. 'Het ziet er allemaal strak uit', is de reactie. De sfeer is dan ook uitstekend. De bezoekers zijn ook tevreden over de prijzen van eten en drinken, bijvoorbeeld. Dat is op veel festivals wel anders."

Met Kaai Live, dat gisteren voor het eerst plaatsvond, wil Graveleyn het onderhoud van Park Floralia mede bekostigen. Dat park aan de Beneluxlaan, waar Kaai Live ook plaatsvond, is 70.000 vierkante meter groot en wordt deels onderhouden door cliënten van Graveleyn. ,,Mensen met psychische problemen, een lichte verstandelijke beperking, een burn-out of gedragsproblematiek. In ieder geval mensen die even niet meekunnen in het reguliere arbeidsproces."

Quote De bezoekers zijn ook tevreden over de prijzen van eten en drinken, bijvoor­beeld. Dat is op veel festivals wel anders. Mark Graveleyn

Kaai Live had vier regionale bands op het podium. De Fik Erin, Kiki Busio en MT Bottles speelden voorafgaand aan de absolute hoofdact, WC Experience uit Raamsdonksveer. De bands speelden tegen gereduceerd tarief, als steun aan Graveleyn en 'zijn' Floralia.

,,Ik wil nog even benadrukken dat ik alleen subsidie krijg voor de cliëntenbegeleiding, niet voor het opzetten van iets als Kaai Live", zegt de organisator. ,,Dus alles wat we hieraan overhouden, komt ten goede aan het onderhoud van het park. Het omgekeerde is helaas ook waar; bij verlies gaat dat ten koste van dat onderhoud. Maar deze eerste editie hoop ik wel quitte te spelen. Maar waar ik nog het meest trots op ben, is dat alle cliënten aan het festival hebben meegebouwd. En die hebben vandaag de tijd van hun leven, ze staan achter de bar, mogen backstage, dat vinden ze geweldig."

Goed weekend