Brasserie Schutterslust maakt verwachtingen niet waar

De wind heeft er zin in, deze avond. Omdat ook de zon nog lekker schijnt, is het best aangenaam vertoeven op de hoek van de Bavelseweg en het Burgtsebaantje in bijna Bavel, want net nog Molenschot. Het geurt er landelijk. Rondom ons stellen met kinderen die frietjes en ijsjes eten. Honden zien we niet, die mogen overigens niet binnen, dat u het weet!