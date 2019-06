Brasserie Petit Paris in de verkoop

Marie-Louise Luijkx (41) wil stoppen met brasserie Petit Paris. Ze heeft het restaurant midden in hartje Oosterhout te koop gezet. Luijkx: ,,Ik zit er nu elf jaar in en ik ga het verkopen. De reden is dat ik aan iets anders toe ben. Het is heel leuk om in de horeca te werken, maar ik zie mezelf dit niet nog tien jaar doen. Ik ben nu nog jong genoeg om op iets anders over te schakelen. Wat het precies gaat worden? Daar ben ik nog niet uit.”