Brasserie Josephine in hartje Oosterhout combineert lokaal met een vleugje Zwitsers

,,We zijn met open armen ontvangen”, vertelt Paul Dirksen. ,,Als ik het zo mag noemen, Oosterhout voelt als een dorp.” Zürich, de grootste stad van Zwitserland, mist hij niet. Behalve het buitenleven. Erop uit in de bergen met sneeuw of genieten van de zon aan een groot meer. ,,Brasserie Josephine is onze droom. Het is fysiek hard werken, maar het is zo belonend om je eigen zaak te runnen. Als we linksaf willen, dan doen we dat.”

Het is een dik half jaar geleden dat Paul en Anja Dirksen brasserie Salute van voormalig eigenaar Veronique Bakker overnamen. Ze kijken terug op een goede start. ,,In de zomer zijn we elke zondag open geweest.” Het concept van de brasserie is hetzelfde gebleven, behalve dat er vanaf 9.00 uur ontbijt mogelijk is. ,,Het begint te lopen met hotelgasten uit de omgeving en mensen die later op de dag nog willen ontbijten. Dat kan bij ons gewoon. We houden niet van nee verkopen.”

Kaasfondue als goede herinnering

De eigenaren werken aan een eigen identiteit die tot uiting komt in de naam en de nieuwe gerechten op de kaart. Over de naam van de brasserie ‘Josephine’ krijgen ze veel vragen. ,,Josephine is de naam van onze dochter. Ze is helaas niet meer bij ons. We vinden het een mooie manier om haar te eren. Daarnaast hebben we twee zoons, Olivier (6 ) en Philippe (2).”

Kaasfondue, als goede herinnering aan Zwitserland, is een van de nieuwe gerechten. Om te komen tot de juiste smaak en ingrediënten; een Zwitserse Gruyère en een Nederlandse belegen kaas, stapte Paul en Anja Dirksen binnen bij de Zuivelhoeve. De kaaswinkel waar ze, vanuit hun zaak op de eerste verdieping van het pand aan de Keiweg, recht opkijken.

Lokaal shoppen

Lokale samenwerking is hun troef. ,,Elkaar helpen is belangrijk. Daarbij hoeft het goede niet van ver te komen, en is het duurzaam. Ook heeft corona de waarde van lokaal shoppen aangetoond.”

Het is dan ook niet verwonderlijk dat al het brood en gebak, net als het vlees op de kaart van ‘om de hoek’ komt. ,,De bagels op de kaart, waarmee we ons willen onderscheiden, bakt bakkerij Snelders exclusief voor ons. En slagerij Marcel Haarselhorst waar ons vlees zoals de kipsaté en de hamburgers vandaan komt, zit er tegenover.”

De groene ingrediënten kopen ze in bij de Dongense groente-en fruitzaak in ‘t Groen. Op de drankenkaart staat bier van de Oosterhoutse Brouwerij Bourgogne Kruis en frisdrank en cocktails met ambachtelijke siroop van de Oosterhoutse producent DSCO.

Van 4.000 naar 15.0000 stappen

Het stel geniet van alle samenwerkingen. ,,Iedereen is enthousiast en het is leuk om een beleving te creëren om het gasten naar de zin te maken.”

Gastvrijheid kenmerkt het echtpaar. Paul Dirksen komt uit de hotellerie en Anja Dirksen was stewardess. Al was Paul Dirksen op kantoor als sales directeur bij hotelketen Hyatt meer achter de schermen bezig. ,,Ik ben van 4000 naar 15.000 stappen per dag gegaan. Als ik mijn pakken in de kast zie hangen, voelt het als een vorig leven.”