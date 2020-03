Brasserie in pand Croy Boschlust in Teteringen

Brasserie Rembrandt

Jeroen Maas: ,,Ik heb daar nog als klein mannetje stage gelopen en ken het er goed. Het is een perfecte plek om meer te doen dan wat we tot nu toe gedaan hebben. Aan de straatkant komt een brasserie die we Rembrandt gaan noemen, het Culinair Pakhuys neemt er haar intrek en achterin kunnen evenementen georganiseerd worden in drie verschillende zalen. Denk aan vergaderingen, bruiloften en feesten”, schetst Maas. ,,En dan is er ook nog een koetshuis waar je met honderd man een feestje kan vieren, of een barbecue kan organiseren.” Maas benadrukt dat er geen logies aangeboden zullen worden.