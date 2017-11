Brandweermannen in de weer voor gaslek in Oosterhout

Ook Peeënstekers laten Salamander in Dongen voor wat het is

21 november DONGEN - Geen sauwelweekend en óók geen prijsuitreiking van grote optocht en kinderoptocht in sporthal De Salamander in Dongen. Na de Vereniging van Veteranen gooit nu ook Stichting De Peeënstekers de handdoek in de ring.