Brandweerlieden 's Gravenmoer krijgen koninklijke onderscheiding

Christ van Gurp zit al sinds 1981 bij de lokale brandweer. In 1996 werd hij bevelvoerder. Hij is daarnaast leerplekbegeleider en actief bij het algemeen Brandweer Wedstrijden Comité.

Het blijft bij Van Gurp in de familie, want zijn zoon Wouter maakt ook deel uit van het brandweerteam in 's Gravenmoer. Van Gurp sr. kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt door burgemeester Marina Starmans van de gemeente Dongen.

Chauffeur

René de Jong is sinds 1991 vrijwilliger. Hij staat volgens Starmans bekend als een chauffeur met grote kennis en kunde. Ook zet hij zich in voor de jeugdbrandweer. Zijn zoon Lars zit eveneens bij de plaatselijke brandweer.

De carrière van hoofdbrandwacht Bert de Roon begon in 1985. Een neventaak van De Roon is leerplekbegeleider. Net als zijn collega's heeft hij een zoon die zijn voetsporen is getreden: Tim.