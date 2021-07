Brandweer rukt uit voor woningbrand in Made

Niet heien, maar boren: bouw centrum­plan Gilze gaat van start met het grote groene monster

17:30 GILZE - Houd ik mijn pumps aan, of kies ik beter toch voor sneakers of laarzen? Die vraag stelde wethouder Aletta van der Veen zichzelf donderdagmiddag op de bouwplaats aan de Nieuwstraat in Gilze. Het werden de laarzen.