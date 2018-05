Brandweer rukt uit voor benzinelucht in Oosterhoutse wijk Dommelbergen

Dongen wil eigen windmolen

3 mei DONGEN/TILBURG - Word lid van Energie Dongen, investeer 250 euro of meer in je 'eigen' windmolen en profiteer van de opbrengst. Dat is kort gezegd de boodschap van Energie Dongen. De cooperatie geeft op 8 mei een voorlichtingsavond in het Cambreur College.