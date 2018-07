Brandweer opnieuw uitgerukt naar Molenschot, hooibalen in brand

Camper gestolen, Jan en Riet Bekers uit Dorst in zak en as

19:22 DORST - Maandag zouden ze voor vier weken op vakantie naar Zuid-Frankrijk gaan. Maar het feest gaat niet door. De camper van Jan en Riet Bekers uit Dorst is afgelopen week gestolen. Het echtpaar zit in zak en as. “We zijn er helemaal kapot van.”