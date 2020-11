Brandweer moet deur met kettingzaag forceren bij brand in schuur Rijen

Dronken bestuurder voor negende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, politie vindt vuurwapen

8 november TERHEIJDEN - Een bestuurder is in de nacht van zaterdag op zondag in Terheijden betrapt op het rijden zonder rijbewijs. En dat was niet de eerste keer. Volgens de politie staat de teller nu op negen.