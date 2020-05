Brandweer Made rukt uit om trouwring los te knippen: ‘Voor ons ook geen dagelijkse kost’

,,Het was een noodgreep. De verzorgsters hadden al van alles geprobeerd om de ring los te krijgen, maar niets lukte”, vertelt teamleider van brandweerteam Made Corné Maas. ,,We hebben zelf ook nog gezocht hoe we die ring makkelijk van de beknelde vinger af konden krijgen, maar uiteindelijk moesten we hem toch met een tang kapot knippen. Daarvoor hadden we wel toestemming gekregen van de familie.”

Geen dagelijkse kost

,,Dat is het leuke bij de vrijwillige brandweer”, licht Maas toe. ,,We krijgen soms hele aparte verzoeken en daar was dit er een van. Uiteindelijk had het misschien nog wel anders gekund. We zagen later op YouTube dat je een ring met behulp van flosdraad van de vinger zou kunnen krijgen. Maar ja, dit was voor ons ook geen dagelijkse kost. We doen dan toch ons best om het zo goed mogelijk op te lossen.”