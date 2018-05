Brandweer en palletbedrijf gaan praten over blusmaatregelen

necrologie Adri van Dortmont was steunpi­laar van het Hankse vereni­gings­le­ven

11:48 Het parcours van de wielerronde afzetten, vlaggenmasten plaatsen op Koninginnedag, meehelpen met de avondvierdaagse, 'uitsmijter' bij jeugdsoos Titanic en het kerkhof onderhouden. Voor Adri van Dortmont was het vanzelfsprekend om zich in te zetten voor zijn geliefde dorp Hank. 'Nie knieze, nie zeure, gewoon doen', was zijn motto.