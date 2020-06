Brandweer bevrijdt kat uit bumper van auto in Oosterhout

Ook horeca klaar met corona-maatrege­len: ‘Bij vijf bier vergeten ze de regels’

7:00 RAAMSDONK/RAAMSDONKSVEER - ,,Ik draai het riedeltje af, laat ze reserveren, maar als ze binnen zijn vergeten ze alle regels. Meiden vallen elkaar om de nek, mannen kruipen met stoelen bij elkaar". Het vak van kastelein is niet makkelijk in coronatijd, vindt Richard van der Ark van café Linq in Raamsdonksveer. Sterker nog: ,,Het is niet te doen!”, zeggen hij en zijn vakgenoten over de anderhalve meterregel.