Brandstichting bij Mariakapel in Dorst: 'Blijf er met je tengels vanaf'

Vrijdagmiddag kreeg Hoosemans - officieus burgemeester van Dorst - via Facebook een berichtje over de vernielingen. ,,Dat er geprobeerd is de kapel in brand te steken. Ik dacht 'wat nu weer'. Laatst is ook al het beschilderde glasvezelhuisje beklad.'' Hij sprong meteen op zijn fiets naar de hoek Wethouder van Dijklaan en Vijftig Bunderweg. ,,Als je dan dit aantreft, word je wel even boos.''



Hoosemans vervolgt: ,,Het is een gedenkplaats, speciaal voor de Poolse soldaten die gesneuveld zijn bij de bevrijding van Dorst in de Tweede Wereldoorlog. Een plek waar mensen een bloemetje neerzetten of een kaarsje aansteken. Maar zelfs zo'n plek is niet meer heilig voor vandalen. Respectloos.''



Hoosemans heeft de beheerder - de Mariakapel valt onder de Marcoenkerk - op de hoogte gebracht. ,,Die gaat alles opruimen. Zorgt voor een nieuw gedachtenisboekje, waarin bezoekers een boodschap kunnen achterlaten. Of er ook een nieuwe bidstoel komt, weet ik niet. Dit is al de derde die vernield is.''