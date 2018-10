OOSTERHOUT - In huishoudens van jonge ouders bestaat een grotere kans op woningbrand dan gemiddeld. Vandaar dat de Brandpreventieweken zich dit jaar op deze groep richten onder het motto 'Maak van je roze wolk geen rookwolk'. De regionale aftrap was maandagmiddag in Oosterhout.

Oosterhouters Justin van Hekkum en Chandni Sahadew zijn de trotse ouders van Shivaan. Het zestien dagen oude jongetje en zijn pa en ma kregen maandag hoog kraambezoek. Burgemeester Marcel Fränzel en brandweercommandant Joost Pot kwamen de wolk van een baby bewonderen. Maar dat deden ze niet zomaar. Shivaan en zijn ouders zijn de eersten in de brandweerregio Midden- en West-Brabant die het speciale brandweer-geboortekoffertje kregen. Fränzel reikte dat koffertje uit aan het jonge gezin. Met daarin allerlei tips om brand te voorkomen, een brandmelder, een klein brandweerhelmpje en een slabber met daarop de tekst: I love de brandweer.

Risico's

De jaarlijkse Brandpreventieweken staan deze maand in het teken van jonge ouders. Uit risicoprofielen blijkt dat die groep mensen eerder het slachtoffer wordt van een woningbrand dan andere leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd lijken jonge mensen zich minder bewust van de risico's.

"Jonge ouders gebruiken bijvoorbeeld veel elektrische apparaten met een hoog brandrisico, zoals een wasdroger. Daarnaast is er in een druk gezin vaak minder tijd om na te denken over de risico's op brand", zegt brandweercommandant Joost Pot. Uit een steekproef die brandweer heeft gehouden, blijkt bijvoorbeeld dat 40 procent van de jonge ouders het filter van een wasdroger niet na iedere droogbeurt schoonmaakt. Terwijl dat probleem in de top drie staat van veroorzakers van brand.

Roze wolk

Motto van de preventieweken is niet voor niets: 'Maak van je roze wolk geen rookwolk'. Justin van Hekkum en Chandni Sahadew zijn zich zeer bewust van de risico's van brand. "Wij maakten het filter van de wasdroger telkens na gebruik al schoon", zegt Chandni. "Ook letten we er op dat opladers niet in het stopcontact blijven zitten als de apparaten zijn opgeladen", vult Justin aan. "Maar ik vind het heel goed dat we opnieuw worden gewezen op de brandrisico's, nu we een baby hebben. We zijn er nu nog meer bewust van. Die rookmelder ga ik zeker ophangen."

Afspraken

En dat bewustzijn is waar het de brandweer om te doen is. De helft van de jonge ouders blijkt vooraf niet te bespreken wie bij brand welke kinderen in veiligheid brengt. "Als er brand uitbreekt, weet dan hoe je een beginnende brand kunt blussen. Weet ook wanneer je een brand niet moet blussen en je direct moet vluchten en hoe je moet vluchten. Maak van te voren afspraken wie welk kind in veiligheid brengt", benadrukt brandweercommandant Pot.

En zo hamert de brandweer op nog wel meer maatregelen die je kunt nemen om brand te voorkomen of dat je kordaat handelt als er wél brand uitbreekt. Rookmelders testen en ze zo plaatsen dat je ze ook hoort als deuren zijn gesloten. Apparatuur stofvrij houden.

Giftige rook