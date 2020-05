Brandje bij chemisch bedrijf Oosterhout snel onder controle

Ik ben bang voor seks, wat kan ik doen? Specialis­ten GGD helpen jongeren op weg via anonieme chatroom

11:15 Mag ik mijn vriendje zoenen in de 1,5 metersamenleving, als hij niet uit mijn huishouden komt? Of hoe zit het met de ‘seksbuddy’, die de overheid voorstelt? Deze en andere vragen over lichamelijke ongemakken, chlamydia of de beste pornosites rollen vaak over het scherm van Linda Vlamings (44), werkzaam bij de GGD. De chatrooms worden massaal bezocht door jongeren. ‘En echt niet alleen vanwege corona’.