Brand woedt in oven bij glasfabriek in Dongen: ‘Temperaturen lopen erg hoog op’

Hoe de brand is ontstaan, is momenteel nog niet duidelijk. Al vrij snel werd er opgeschaald naar een grote brand. Dat deed de brandweer mede vanwege de grote hittevorming. Op deze manier kunnen brandweerlieden tijdig afgelost worden, vertelt een perswoordvoerster van de Veiligheidsregio. ,,Omdat de brand in een oven woedt, lopen de temperaturen erg hoog op. Veel water drinken en afkoelen is belangrijk voor onze mensen, daarom zal het blussen enige tijd in beslag nemen.”