Brand verwoest auto in Oosterhout

Man ramt met zwaar beschadig­de auto een ander voertuig en vlucht in Oosterhout

7:26 OOSTERHOUT - Een beschonken automobilist heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor chaos gezorgd in de Dr. Janssenslaan in Oosterhout. Hij kwam in een al zwaar beschadigd de straat in rijden, ramde een andere auto en sloeg op de vlucht.