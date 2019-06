Brand op vrachtschip Raamsdonksveer is lastig te blussen

RAAMSDONKSVEER - In een vrachtschip op de Donge woedt donderdagochtend brand. Het brandt in de machinekamer van een schip zonder lading. Deze plaats is volgens de Veiligheidsregio lastig te bereiken. Omwonenden kunnen het beste ramen en deuren gesloten houden, adviseert de brandweer.

De rook trok in de ochtend over het vlakbij gelegen Dongemond College. Woordvoerster Linda Geubels: ,,De overlast valt mee, maar we hebben wel een paar klassen die midden in de toetsweek zitten verplaatst.’’ Toen de brand net ontstond trokken zwarte rookwolken over de rivier. Later koos de brandweer ervoor om met schuim te blussen. Dat kan witte rook opleveren.

Volgens de veiligheidsregio zijn er geen slachtoffers gevallen. Door de brand is olie uit het schip gelekt. Dat stroomt de Donge in. Rijkswaterstaat, dat ook aanwezig is met een blusboot, zorgt voor een ‘olieboom’, dat de vloeistof bij elkaar houdt. Voor de zekerheid komt de omgevingsdienst van de gemeente naar de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Het gaat om een schip van 110 meter lang dat aangemeerd is vlakbij de Maasdijk en de Reenweg. De brandhaard is diep binnen, waar brandweer lastig bij kan. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend.

