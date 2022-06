Brand op schip van de Zilvermeeuw in de Biesbosch: 225 mensen geëvacueerd, niemand gewond

met videoDRIMMELEN - Op een passagiersschip in de buurt van de Biesbosch heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het ging om een brand in de machinekamer van een schip met 225 passagiers aan boord.

Zij zijn inmiddels veilig van de boot af en terug in Drimmelen. Niemand raakte gewond. Het betrokken schip is van rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw. Vanochtend om 10.00 uur vertrok de boot met voornamelijk leden van stichting De Zonnebloem vanaf de jachthaven van Drimmelen voor een rondje Biesbosch.

Voordat de ronde compleet was, brak er brand uit in de machinekamer. Vermoedelijk is daar isolatiemateriaal gaan branden. ,,We hoorden geknetter, het leek wel vuurwerk”, zegt één van de passagiers weer terug aan wal.

Geen paniek

De eerste melding kwam van de brand kwam rond 16.00 uur. Het schip is snel daarna aangemeerd in een werkhaven bij Gat van de Kerksloot in de Biesbosch. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio geeft aan dat de passagiers daar van de boot af zijn gehaald. ,,Dat ging in alle rust en zonder paniek.” Om 18.00 uur is het sein brandmeester gegeven.

Bemanningsleden en de brandweer ondersteunden daarbij. Ook Rijkswaterstaat en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn er om de passagiers veilig aan wal te brengen.

Drimmelen

Vanuit Gat van de Kerksloot worden de passagiers naar de thuishaven in Drimmelen gebracht. Dat gebeurt met andere boten. De brandweer bluste ondertussen het vuur. Rond 17.45 was de brand meester. Rond die tijd kwamen ook de passagiers aan in Drimmelen.

Volledig scherm Passagiers komen weer aan in Drimmelen, na een dagje Biesbosch dat ze zich van tevoren wellicht anders hadden voorgesteld. © Jeroen Stuve - Eye4images

Volledig scherm Passagiers komen weer terug in Drimmelen. © Johan Wouters

Volledig scherm Passagiers komen weer terug in Drimmelen. © Johan Wouters

Volledig scherm Passagiers komen weer terug in Drimmelen. © Johan Wouters

Volledig scherm Passagiers komen weer terug in Drimmelen. © Johan Wouters

Volledig scherm Passagiers komen weer terug in Drimmelen. © Johan Wouters

Volledig scherm Passagiers komen weer aan in Drimmelen, na een dagje Biesbosch dat ze zich van tevoren wellicht anders hadden voorgesteld. © Jeroen Stuve - Eye4images

Volledig scherm De hulpdiensten in de haven van Drimmelen. © Jeroen Stuve - Eye4images

Volledig scherm De hulpdiensten in de haven van Drimmelen. © Jeroen Stuve - Eye4images

Volledig scherm De hulpdiensten in de haven van Drimmelen. © Jeroen Stuve - Eye4images

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's