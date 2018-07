Brand op balkon van woning aan het Ruys de Beerenbrouckplein in Oosterhout

De Dussenaar hele zomer dicht: 'Streven ernaar dat dit de laatste keer is'

17:32 DUSSEN - Wie de komende weken eens een keer wil binnenlopen bij De Dussenaar stoot zijn neus: de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Dussen is de hele zomerperiode dicht. Van maandag 9 juli tot en met zondag 19 augustus is de boel gesloten. Op Facebook staat een plaatje met de tekst: wegens vakantie gesloten.