Brand Kanonnierstraat Oosterhout: 'Ik bid dat hij niet meer terugkeert'

Even verderop zit bij een andere buurtbewoner de schrik er ook goed in. ,,Sinds ik hier woon, nu enkele jaren, is het mis. En het wordt steeds erger. Het is te veel om op te noemen. Laatst nog was er een vechtpartij. Stond de hele buurt buiten. Maar dit, de brand, is wel de climax. Het is heel beangstigend.''



De bewoner is naast geschrokken, vooral erg boos. ,,Vanuit de buurt is er al zovaak aan de bel getrokken bij instanties. Waarom gebeurt er dan niets? Een tijdje geleden, toen het weer mis was, zei de politie: we hebben meldingen nodig. Maar hoeveel dan? Moet er eerst een slachtoffer vallen?''