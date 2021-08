Brand in verzorgingstehuis Kloosterhof in Made blijkt smeulend koffieapparaat op kookplaat

Veel slakken, maar amper bedwantsen deze zomer: hoe komt dat?

25 augustus Ach, de zomer. Leve het buitenleven. Heerlijk naar buiten waar alles bloeit, fladdert en zoemt. Al kunnen sommige van die kleine beestjes een behoorlijke plaag vormen. Welke insecten of beestjes zien we deze zomer wel en welke niet? Opvallend: ook hierbij speelt corona in sommige gevallen een rol.