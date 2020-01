Brand in schuur bij woning in Geertruidenberg

MOB tegen vergunning Amercentra­le: ‘Houtstook doet snelheids­ver­la­ging in één klap teniet’

28 januari GEERTRUIDENBERG - Milieuorganisatie MOB is in beroep gegaan tegen de nieuwe vergunning voor houtstook in de Amercentrale. De stikstofneerslag van de met biomassa gestookte centrale van RWE is zo groot dat alle beschermde natuurgebieden in Nederland worden getroffen, stelt Mobilisation for the Environment. ,,Ook wordt de stikstofwinst door de voorgenomen snelheidsverlaging naar 100 km/uur grotendeels teniet gedaan", aldus Johan Vollenbroek van MOB.