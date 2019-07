Brand in pand restaurant Me Gusta: ‘De emoties komen waarschijnlijk vannacht’

OOSTERHOUT - Het pand aan de Willemstraat in Oosterhout waar ook restaurant Me Gusta is gevestigd werd woensdagavond getroffen door een flinke brand. De bovenste verdieping, die overigens niet bij het restaurant hoort, brandde volledig uit.

Rob Peeters, de bewoner van de bovenverdieping die compleet is weggebrand, was op de Oosterhoutse Markt toen zijn zoon in paniek opbelde. Zoon Noa: ,,Ik zat met een vriend buiten op ons terras. We waren allebei even binnen, toen er ineens ‘ineens vlammen buiten waren’.

Waar de brand begon, bij het restaurant of de woning, is nog niet duidelijk. Noa: ,,Ik heb meteen 112 gebeld, de deuren dichtgedaan en ik ben naar beneden gerend.” Hij wilde het restaurant waarschuwen: ,,Maar zij waren al buiten.”

Slippers

Daar stond hij, op zijn blote voeten op straat. ,,Mijn broertje is uit Breda gekomen en had gelukkig nog slippers in de auto.” Kijkend naar het dak, waar bijna geen dakpan meer opligt: ,,Het begon zo klein, alles is in vlammen opgegaan.”

Vader Rob - die zo’n 3 jaar geleden de woning betrok, ‘een prachtig plekje’ - oogt rustig. ,,Ik ben realistisch”, zegt hij. ,,Hoe klote het ook is, we kunnen er nu toch niks aan doen. Je moet er niet in blijven hangen.” Een slaapplek voor deze nacht is geen probleem: ,,We krijgen langs alle kanten hulp aangeboden.”

‘Er moet nog zoveel gebeuren’

Marcel van den Hul loopt ondertussen druk heen en weer. Hij is de eigenaar van restaurant Me Gusta. Van den Hul zit duidelijk in de regelstand. ,,Er moet zoveel gebeuren. De emoties komen waarschijnlijk vannacht.” De restauranteigenaar was thuis in Utrecht toen hij het telefoontje kreeg. ,,Zijn de gasten en medewerkers buiten, was mijn eerste vraag. Dat is het allerbelangrijkste.” De ontruiming verliep goed, zegt hij. ,,Daar trainen we ook op. Maar dat we het ooit zouden meemaken...”

Over de oorzaak, weet hij nog niets. Van den Hul mag later deze avond het pand binnen om de schade op te nemen. Maar hij weet nu al: ,,Dit is geen kwestie van een maand. Dit gaat maanden duren.” De brandschade lijkt voor de zaak, in tegenstelling tot de woning boven, mee te vallen. ,,Maar wat denk je van al het water? Hoe staat het met de apparatuur in de keuken?”

Begrip in Oosterhout

Van den Hul opende het restaurant in 2011. Hij verzorgde zelf de inrichting, hielp mee met de verbouwing. ,,Het is mijn kindje.” Me Gusta, een begrip in Oosterhout, ontving vorige week nog vierhonderd gasten, zegt hij. ,,We draaien zo lekker. Hebben een goed team. Het pand was in perfecte staat. En dan dit.”