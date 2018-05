Brand in motorvrachtschip nabij Amercentrale in Geertruidenberg

Levende standbeel­den in Oosterhout: 'Ik lok altijd reacties uit'

12 mei OOSTERHOUT - ,,Ik lok constant reacties uit." Pieter Neeskens uit het Belgische Lommel is één van de levende standbeelden, zaterdagmiddag in de Arendshof in Oosterhout. Met zijn 'Kus van de Chef!' zoekt hij tijdens Living Statues naar ongemak bij het winkelend publiek.