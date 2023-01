Brand in loods die ruim drie jaar geleden al afbrandde in Raamsdonksveer

Tien jaar pure muziek in het Witte Kerkje: ‘Dit is een echt theater geworden’

TERHEIJDEN - Van Puur Wit naar Open Road Sessions. De naam is veranderd, maar het concept is al tien jaar hetzelfde: luisteren naar pure muziek van singer-songwriters in het Witte Kerkje in Terheijden. Zondag 22 januari is het jubileumconcert.

18 januari