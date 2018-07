Brand in de natuur bij Oosterhout, brandweer rukt uit

Gils Kwist dendert naar daverend succes

11:18 GILZE - Het aantal deelnemers voor de tweede editie van dorpsquiz Gils Kwist op 22 september is een stuk hoger dan vorig jaar. ,,We zitten al op dertienhonderd mensen'', zegt Roel Akkermans. ,,De teams zijn groter en dat is geen luxe.''