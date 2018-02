Brand in containerschip haven Waalwijk: geen personen aan boord

‘Salesdreefbrug over Markkanaal in slechte staat’

7:30 TERHEIJDEN - Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de Salesdreefbrug over het Markkanaal ter hoogte van Terheijden in slechte staat verkeerd. Daarom verzoekt Rijkswaterstaat de gemeente Drimmelen ‘dringend om de draaglast van de brug per direct te beperken’.