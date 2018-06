Brand ELD Oosterhout door 'onprofessioneel handelen'

Geef uw mening Passend onderwijs mislukt? Wat nu?

10:00 Veel onderwijsdeskundigen zijn het er over eens: het passend onderwijs zoals dat een aantal jaar geleden is ingevoerd, is mislukt. Het systeem waarbij kinderen met en zonder rugzakje samen in één klas zitten, leidt tot te veel klachten. Leerlingen zijn de dupe van een bedacht systeem dat niet werkt, vinden zowel ouders als onderwijspersoneel.