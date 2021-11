Brand bij woonvoorziening Prisma in Raamsdonksveer

Harde cijfers dalen maar niet: zorgen over grote vraag jeugdhulp in Geertrui­den­berg

RAAMSDONKSVEER - Het harde cijfer staat er nog steeds: een op de acht jongeren tot 23 jaar in de gemeente Geertruidenberg krijgt hulp van Jeugdzorg. In de afgelopen twee jaar is het percentage niet gedaald. Dat constateert ook een teleurgestelde wethouder Mike Hofkens. ,,Het valt het me tegen. Ik had eerder resultaat verwacht.”

4 november