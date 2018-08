Brand bij recyclingbedrijf Dongen

Aandelen voor windpark in trek

11:26 RIJEN/DONGEN - De elf aangesloten coöperaties in Spinderwind hebben in ruim drie weken tijd al 2200 aandelen verkocht voor de vier windmolens die ze gaan bouwen. ,,Er is volop animo, maar we willen juist burgers hiervan laten profiteren'', zegt Guus van Roozendaal van EnergieGilzeRijen.