Brand bij dak van woning in Dorst snel onder controle

Dagje cel en taakstraf na seks met minderja­rig meisje in Oosterhout en Dongen

10 juli DEN BOSCH - Vier mannen zijn veroordeeld tot één dag cel en taakstraffen van honderd tot tweehonderd uur omdat ze seks hebben gehad met een zeventienjarig meisje. Volgens de rechtbank in Den Bosch hadden de mannen moeten controleren of ze niet minderjarig was. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken.