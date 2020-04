Brand aan geluidswal A27 bij Raamsdonksveer

500 bezwaren tegen windmolens Oranjepol­der Oosterhout

8:02 OOSTERHOUT - Er zijn in Oosterhout 500 bezwaren ingediend tegen het plan voor een zonneweide en windmolens in de Oranjepolder. Geertruidenberg wil een formele rol in het proces, omdat het project vlakbij de gemeentegrens gepland staat.