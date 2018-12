Branche beloont kerstsfeer Avri

Doolhof

De waardering die hij van de branche krijgt, doet hem zichtbaar goed. Meerdere malen krijgt hij de felicitaties van Avri-medewerkers. ,,In maart begin ik alweer met de voorbereidingen voor kerst 2019. Samen met een team van vijf mensen. In feite ben ik er het hele jaar door mee bezig’’, zegt hij.

De kerstshow in de Avri is het paradepaardje. Gebaseerd op de Efteling heeft Damen met zijn team een eigen versie gemaakt van de dansende elfjes in de waterlelies. ,,We halen met een bus bejaarden op uit de zorgcentra hier in Dongen om ze zo een fijne middag te bezorgen. Het doet me altijd goed om hun lachende gezichten te zien als de lelies opengaan en de elfjes beginnen te dansen.’’