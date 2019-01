Brabantse chauffeurs als de dood voor gele hesjes op Franse wegen: ‘Hun wil is wet’

Geen bewijs voor mishande­ling Oosterhou­ter door zorgverle­ner

6:00 OOSTERHOUT - De mishandeling in oktober 2017 van de destijds 76-jarige Oosterhouter Jan van de Corput door zijn zorgverlener kan niet bewezen worden. In een brief schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat ‘de verklaringen van betrokkenen geen eenduidig beeld geven’ en dat de inspectie ‘geen conclusie kan trekken over de gebeurtenis.’ De zaak wordt geseponeerd.