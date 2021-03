Brabantse Babet scoort nummer 1-hit in Vlaanderen: ‘Mijn oma's huilden van ontroering’

De in Raamsdonksveer opgegroeide zangeres Babette van Vugt (26) deed in 2012 mee aan het programma The Voice of Holland. Ze viel af in een van de laatste liveshows. Nadien ging ze door een diep dal, hervond ze zichzelf en nu scoort ze samen met de Antwerpse zanger Metejoor, een alias van Joris van Rossem, met ‘1 Op Een Miljoen’ een nummer één hit in de Vlaamse top 50.