Brabant voorkomt verkoop haven Raamsdonk aan criminelen

Ge­han­di­cap­ten­or­ga­ni­sa­tie afhankelijk van opbrengst Crossweekend Made

5 november Dit weekend trokken er weer een paar duizend motorliefhebbers naar het Zeggestraatje in Wagenberg, voor de jaarlijkse Motorcross Made. Het evenement vond voor al weer de 19e keer plaats. Het is voor veel motorcrossers de traditionele afsluiting van het seizoen, waarbij ze nog één keer de gashendel helemaal opentrekken. Maar een van de belangrijkste redenen voor de rijders om hier te komen, is dat de totale netto-opbrengst naar gehandicaptenorganisaties gaat. Jaarlijks krijgt organisator Wim Bastiaansen een hoop aanvragen voor financiële steun uit de regio. We hebben er een aantal die we jaarlijks ondersteunen", zegt Bastiaansen. "Na het crossweekend kijken we welke aanvragen we daarnaast ook kunnen honoreren. Het kwalijke is: sommige organisaties zijn van onze steun afhankelijk. Krijgen ze die niet, dan houden ze op te bestaan", aldus Bastiaansen.