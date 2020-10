Brabant: ‘Maak Geertruidenberg spil Noordzeewind’

2 miljoen

In de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en aanliggende regio als De Drechtsteden wonen 2 miljoen mensen en zijn 130.000 bedrijven actief. Samen zijn die goed voor 8,5% van de nationale elektriciteitsvraag. Deze elektriciteitsvraag zal als gevolg van een groei van de economie, de stijging van het aantal woningen en een verschuiving in energievraag blijven groeien.

Met haar locatie direct aan het landelijk hoofdnetwerk voor elektriciteit en de grote energiebehoefte in de directe omgeving, is het Amergebied uiterst geschikt voor het aankoppelen van 2 GW (goed voor ruim 3 miljoen huishoudens) aan vermogen van het toekomstig Noordzee-windpark IJmuiden VER Alpha.

De gemeente Geertruidenberg heeft daarbij wel een belangrijke voorwaarde gesteld, zegt wethouder Kevin van Oort. ,,Voor het converterstation is inclusief bijgebouwen zes hectare grond nodig. Wij willen niet dat daarvoor de polder wordt gebruikt. Op de Amercentrale zelf is plek genoeg".

Groene waterstof

Waterstof is een belangrijke basis voor een groene economie. ,,Waterstof is, bijvoorbeeld voor de procesindustrie, de energiedrager van de toekomst”aldus de woordvoerder van de provincie. ,,Op een moment dat de vraag naar energie relatief laag is maar er, omdat het hard waait, teveel energie in Geertruidenberg aankomt, kan dat overschot worden omgezet in waterstof. ”