Brabant: geen anti-drugcamera's in Biesbosch

Om te beginnen is het het opsporen van drugscriminaliteit geen taak van de provincie, maar van de politie. Verder is het in strijd met de privacywetgeving. Die laat niet toe dat er zo maar ongericht camera’s worden geplaatst op de openbare weg, laat staan dat de beelden worden opgenomen en bewaard.

Het voorstel om camera’s in te zetten in de Biesbosch is afkomstig van Provinciale Statenlid Roland van Vugt. De Brabantse volksvertegenwoordiger constateerde vorige maand dat ‘het dealen van drugs en het dumpen van drugsafval in het Brabantse buitengebied inmiddels een dagelijkse praktijk is geworden’. Volgens de christen-democraat is ook de uitgestrekte Biesbosch kwetsbaar voor dit soort criminele activiteiten. Zijn idee was dan ook om vooral het noordelijke deel van de Brabantse Biesbosch te voorzien van camera’s. Dat zou makkelijk kunnen, omdat er maar een doorgaande route is. ,,Een aangewezen plek voor een experiment met cameratoezicht’’, constateerde Van Vugt.

Maar dus niet wat het provinciebestuur betreft.