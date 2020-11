‘Een gamehal voor jongeren in Oosterhout zou leuk zijn’

jong in...OOSTERHOUT - Als model timmert Tess Hermans (16) uit Oosterhout aardig aan de weg. In de toekomst zou ze voor haar werk best de wereld over willen reizen, maar de omgeving van Oosterhout blijft altijd haar thuis. ‘Ik vind de binnenstad het leukste.’

Hoe is Oosterhout?

,,Gezellig. Ik woon er al vanaf mijn geboorte. Het is dus heel bekend voor mij en ook mijn basisschoolvriendinnen wonen allemaal nog in de buurt. Ik vind de binnenstad het leukste van Oosterhout. In de zomer is het gezellig op het terras, dan pak ik vaak bij ViaVia een ijsje.”

Jong in... Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Tess Hermans (16) uit Oosterhout.

De binnenstad kampt met dalende bezoekersaantallen. Merk je dat?

,,De Arendshof loopt wel een beetje leeg qua winkels. Het is niet meer zo gezellig zoals het vroeger was, dus dat is wel jammer. Het is goed dat de gemeente van een deel woningen gaat maken, maar het zou ook wel fijn zijn als er weer wat meer winkels zouden zitten."

,,Een gamehal voor jongeren, bijvoorbeeld. Nu ga ik meestal naar de gamehal in Breda. Hoewel die nu ook gesloten is door corona.”

Stél, er komt een avondklok. Wat zou je daarvan vinden?

,,Dat zou helemaal niks zijn. Ik ga ’s avonds graag naar mijn vriendje of vrienden toe, de meesten wonen in Made. Als er een avondklok komt, kan dat allemaal niet meer, dus ik hoop echt niet dat die er komt.”

Beïnvloedt corona jouw leven?

,,Best wel. Ik hoop dat ik naar school kan blijven gaan, want online les vind ik niks. Ik heb door corona ook minder modellenwerk, want er wordt veel afgezegd. Ik ben op mijn negende begonnen en sta ingeschreven bij een paar bureaus in Nederland en België, en ik heb een contract bij Lucardi. Tot eind deze maand hangt er een grote foto van mij als aankondiging voor de Siena Awards in Italië. Daar ben ik wel trots op.”

Wat is je droom binnen het modellenwerk?

,,Ik zou wel model willen staan voor Tommy Hilfiger, dat vind ik een heel mooi merk. Ik vind het werk sowieso heel leuk om te blijven doen, maar weet niet of een toekomst als model voor mij is weggelegd. Je kunt er niet van uitgaan dat je heel groot gaat worden; je hebt het niet echt in de hand. Ik ben bijvoorbeeld te klein voor high fashion, maar zou wel commercieel verder willen groeien.”

Krijg je veel reacties op je modellenwerk?

,,Ja, veel positieve reacties, maar mensen hebben soms vooroordelen. Of ik niet op dieet ben, bijvoorbeeld, of dat die wereld niet heel hard is. Nou, ik eet gewoon lekker wat ik wil en het is hard werken, maar het is erg leuk en de mensen zijn altijd aardig. Ik word er niet moe van hoor, dat mensen die dingen vragen. Ik snap het wel.”

Wat wens je voor Oosterhout?

,,Oosterhout loopt een beetje leeg. Ik woon er echt nog wel gezellig, maar het is wel fijn als er wat meer te doen is voor jongeren onder de 18. Normaal verheug ik me heel erg op carnaval, dus ik vind het jammer het helemaal niet doorgaat. Ik ben dan iedere dag wel in de stad te vinden, of in Made.”

Hoe zou je een Oosterhouter omschrijven?

,,Oosterhouters zijn gezellig. Maar eerlijk gezegd ben ik meer in Made dan in Oosterhout tegenwoordig. Daar zit ik op school en daar wonen mijn vrienden en dat is wat kleinschaliger. Oosterhout is een stuk groter natuurlijk, maar ik denk alsnog wel dat veel mensen elkaar wel kennen van zien.”

Zit je veel op sociale media?

,,Ja, meestal Snapchat en Insta, maar ik maak ook veel TikToks. Dat is meer komedie, samen met vrienden grappige dingen doen, niet echt serieus. Instagram is voor mij wel belangrijk; ik heb naast mijn persoonlijke een apart account voor mijn modellenwerk. Daar staan al mijn professionele foto’s op.”

Blijf je altijd in Oosterhout wonen of wil je als model de wereld over reizen?

,,Ik heb geen problemen met reizen, maar ik wil in de buurt van Oosterhout blijven wonen.”

Paspoort Tess Hermans (16) Woont met: vader Angelo, moeder Angelique en zus Esmée

Huisdieren: honden Kayra en Tyro

(Bij)baan: modellenwerk en sinds deze week kassière bij de Coop

School: 4 vmbo op het Dongemond College in Made

Hobby’s: hockey en modellenwerk

Verliefd: ja (4 maanden relatie met Davey)