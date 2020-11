De laatste pinautomaat sluit in Gilze, Rabobank heeft nog geen nieuwe plek

GILZE - Inwoners van Gilze moeten het vanaf maandag zonder geldautomaat doen. De Rabobank sluit dan de laatste pinautomaat en cash-stortpunt in het dorp. ,,We zoeken zo snel mogelijk een andere plek”, zegt een woordvoerster. Concurrent De Regiobank wil best een handje helpen.

De Rabobank verkocht het pand op het Bisschop de Vetplein 10 in Gilze een jaar of zes geleden. Het kantoor moest dicht omdat steeds meer geldverkeer digitaal wordt afgehandeld. Wel bleef één ruimte beschikbaar voor de geldtapper en de stortautomaat, waar vooral bedrijven en winkels gebruik van maken.

De Schakel

De Rabobank heeft wel nog een voorziening in cultureel centrum De Schakel, waar mensen met vragen een keer per week terecht kunnen. Maar nu dus ook niet omdat de Schakel vanwege corona gesloten is. ,,Door de sluiting van de geldautomaat en de stortautomaat is er tijdelijk geen automaat in de dorpskern beschikbaar. Maandag 23 november worden ze buiten gebruik gesteld”, laat een woordvoerster van de bank weten.

De woordvoerster zegt dat vroegtijdig naar een andere locatie is gezocht, maar er is nog geen alternatief. ,,De behoefte aan contant geld blijft. Mensen moeten voor het opnemen of storten van contant geld nu naar bijvoorbeeld Rijen of Riel. We vinden dat zeer vervelend.” Het is niet duidelijk wanneer er weer een automaat is.

Veiligheid

,,Veiligheid is niet de hoofdreden voor de sluiting”, zegt Willem Arons van Vermetten Accountants, dat het pand een jaar of zes geleden kocht. ,,We groeien hard, hebben meer ruimte nodig en het huurcontract met de bank liep af. We gaan verbouwen. Onze mensen die op het plein op nummer 7 zitten, komen straks naar ons. De eigenaar van dat pand zoekt dan een nieuwe huurder.”

Arons is verbaasd dat de bank nog geen andere locatie heeft gevonden. ,,Ze wisten het al bijna een jaar.” Hij denkt dat veiligheid bij die speurtocht van de bank mogelijk een rol speelt. ,,Bij een vestiging van ons in Waalwijk hebben we een plofkraak gehad. Ze konden er een dag niet werken.”

Supermarkten

Niet alle hoop is verloren. Inwoners kunnen nog steeds bij supermarkten extra pinnen. En anders staat Jeroen Brokke van Regiobank Veldsink Roelands aan de Nerhovensestraat in Gilze met open armen te wachten. ,,Mensen kunnen bij ons terecht voor alle bankzaken. Bij een kassier kunnen ze ook geld opnemen en storten. Ze moeten wel lid zijn of worden bij onze bank.” Of ze wachten tot de nieuwe Geldmaat er is.