Wethouder op 't matje over carillon Geertruidenberg

Bloedprik­ben­de sloeg mogelijk eerder toe in Dongen

24 oktober De politie onderzoekt of een zaak die zich in januari in Dongen voordeed, te maken heeft met de zogenoemde bloedprikbende die door het land al vele slachtoffers maakten. In die oudere zaak deden twee jonge vrouwen zich ook voor als medewerkers in de zorg om zich binnen te praten bij bejaarden. Ze maakten vervolgens twee pinpassen buit.