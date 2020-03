Waterschap Brabantse Delta dringt aan op maatregelen: ‘Bevers desnoods afschieten’

Man (26) in Gilze opgepakt in onderzoek naar dood tonprater Frank Schrijen

16:33 BOXMEER/GILZE - Een man van 26 jaar uit Echt is door de politie aangehouden voor de moord op Frank Schrijen uit Boxmeer. De man wordt gezien als degene die tonprater Schrijen om het leven heeft gebracht. De verdachte is dinsdagmiddag aangehouden in een woning in Gilze waar hij op dat moment verbleef.